Центры занятости накладывают новые санкции на получателей Hartz IV

17.02.2017 09:16 · 0 комментариев

Цифры получателей Hartz IV, пострадавших от санкций, вновь возросли в прошлом году. Однако, несмотря на большое количество санкций, многие иски против действий центров занятости были успешными.

Как сообщают газеты медиа-группы Funke со ссылкой на новые данные федерального правительства, в 2016 году в среднем ежемесячно на 134 390 получателей Hartz IV были наложены санкции по решениям центров занятости. За год до этого их было 131 520. Из представленного газетами ответа правительства также следует, что в каждой третьей из таких семей жили дети. Это число также увеличилось на 1 700 до 44 400 в среднем за месяц.

Тем не менее, цифры правительства также показывают, что обжалование сокращения пособий во многих случаях являются успешными: из 50 805 обжалований полностью или частично были удовлетворены 18 667, что представляет собой показатель успеха 37 процентов – аналогичные показатели были зарегистрированы и в 2014 году. Кроме того, почти 38 процентов из 5 485 жалоб на действия санкций были, по крайней мере, частично успешными.

Hartz IV, пособие, санкции