Центры занятости накладывают новые санкции на получателей Hartz IV

17.02.2017 09:16   ·   0 комментариев

© racamani - Fotolia.com

© racamani — Fotolia.com

Цифры получателей , пострадавших от санкций, вновь возросли в прошлом году. Однако, несмотря на большое количество санкций, многие иски против действий центров занятости были успешными.

Как сообщают газеты медиа-группы Funke со ссылкой на новые данные федерального правительства, в 2016 году в среднем ежемесячно на 134 390 получателей Hartz IV были наложены по решениям центров занятости. За год до этого их было 131 520. Из представленного газетами ответа правительства также следует, что в каждой третьей из таких семей жили дети. Это число также увеличилось на 1 700 до 44 400 в среднем за месяц.

Тем не менее, цифры правительства также показывают, что обжалование сокращения пособий во многих случаях являются успешными: из 50 805 обжалований полностью или частично были удовлетворены 18 667, что представляет собой показатель успеха 37 процентов – аналогичные показатели были зарегистрированы и в 2014 году. Кроме того, почти 38 процентов из 5 485 жалоб на действия санкций были, по крайней мере, частично успешными.

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