Полиция Германии обыскивает квартиры турецких имамов на западе страны

16.02.2017 10:18 · 0 комментариев

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам провели 15 февраля обыски в квартирах священнослужителей Турецко-исламского союза религиозных учреждений в Германии (DITIB) в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Обыски провелись в связи с расследованием по подозрению в шпионаже, которое с 18 января ведет Федеральная прокуратура против сотрудников DITIB. Его имамов подозревают в том, что они занимались слежкой за членами исламских общин и учителями в интересах турецкого Государственного управления по делам религий Diyanet и передавали в Анкару собранные ими сведения о сторонниках живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Spiegel Online.

Официальный представитель DITIB в январе назвал обвинения в шпионаже «не имеющими ничего общего с действительностью», однако позже заявил, что имамы неправильно поняли инструкции, полученные от Diyanet.

Глава ведомства по охране конституции в земле Северный Рейн-Вестфалии Буркхард Фрайер на слушаниях в ландтаге в Дюссельдорфе в конце января сообщил, что не менее 13 имамов из DITIB передавали в Анкару данные о предполагаемых сторонниках Гюлена. В их донесениях были названы имена 33 человек и 11 организаций, работающих в сфере образования.

PanARMENIAN.Net

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