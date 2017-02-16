На «нормандской встрече» в Мюнхене обсудят мир в Донбассе

16.02.2017 10:16 · 0 комментариев

В среду глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль пригласил коллег из РФ, Франции и Украины на встречу «нормандской четверки».

«Поводом (для встречи) стала эскалация вокруг Авдеевки неподалеку от Донецка, речь должна идти о возвращении к режиму прекращения огня и отводе частей и тяжелых вооружений от линии соприкосновения», — сказал Фишер. «Кроме того, министры хотят обсудить дальнейшие шаги в реализации минских соглашений», — добавил он.

По словам представителя российского дипведомства Марии Захаровой, переговоры по Украине в Мюнхене планируются 18 февраля.

mir24.tv

"нормандская четверка", Мюнхен