На «нормандской встрече» в Мюнхене обсудят мир в Донбассе

16.02.2017 10:16   ·   0 комментариев

© Michael Fleischmann - Fotolia.com

© Michael Fleischmann — Fotolia.com

В среду глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль пригласил коллег из РФ, Франции и Украины на встречу «нормандской четверки».

«Поводом (для встречи) стала эскалация вокруг Авдеевки неподалеку от Донецка, речь должна идти о возвращении к режиму прекращения огня и отводе частей и тяжелых вооружений от линии соприкосновения», — сказал Фишер. «Кроме того, министры хотят обсудить дальнейшие шаги в реализации минских соглашений», — добавил он.

По словам представителя российского дипведомства Марии Захаровой, переговоры по Украине в Мюнхене планируются 18 февраля.

mir24.tv

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