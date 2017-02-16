В Алльгой во время пожара в больнице умер пациент

16.02.2017 10:13 · 0 комментариев

Во время пожара в больнице в Алльгой (Allgäu) один человек погиб и семеро получили ожоги. Пожар вспыхнул вечером во вторник, 14.02.2017, на третьем этаже больницы Красного Креста в Линденберге (Lindenberg) около Линдау (Lindau). Причина пожара пока неизвестна.

Одного пациента пожарники обнаружили в больничной палате уже мертвым. Его личность ещё не установлена. Кроме того, четыре человека получили тяжёлые и три лёгкие травмы. Среди тяжелораненых был также один пожарный. Трое из пострадавших были доставлены в другие больницы в регионе. Тяжело пострадавшего доставили на вертолете в специальную клинику в Мюнхене.

Ночью пожарная бригада в составе более100 человек сражалась с огнём. Около 130 пациентов были вынуждены покинуть больницу. Около 2 часов 30 минут больные были переведены в другие отделения. По данным больницы, повреждено только одно отделение, работа в клинике может продолжаться.

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