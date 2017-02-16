Кандидатка от партии «Альтернатива для Германии» тоскует по Гитлеру

16.02.2017 10:11   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя jaki haki, YouTube

Видеокадр пользователя jaki haki, YouTube

В Нюрнберге в партии неспокойно. Поводом является поступок кандидата в Бундестаг Елены Рун (), которая в группе WhatsApp распространила некоторые фотографии Гитлера. Над одной фотографии над изображением нацистского диктатора стоит «Пропавший без вести с 1945 года». Надпись гласит: «Адольф, пожалуйста, отзовись, Германия нуждается в тебе. Немецкий народ!»

Рун является председателем окружной организации AfD в городке Нюрнберг-Зюд / Швабах (Nürnberg-Süd/Schwabach). Она распространила изображение ещё прошлым летом – «нечаянно», как она сказала изданию «»Merkur«. Она «ни в коем случае» не хочет вернуть Адольфа Гитлера.

«Я отмежевываюсь от правого экстремизма и антисемитизма», заявила Рун газете. «На основе изображения хотят создать впечатление, что я одобряю содержание баннера, хотя в реальности всё наоборот». Что Рун хотела выразить фотографиями — она не сказала.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Anzeige

Присоединяйся!