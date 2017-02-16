Кандидатка от партии «Альтернатива для Германии» тоскует по Гитлеру

16.02.2017 10:11 · 0 комментариев

В Нюрнберге в партии Afd неспокойно. Поводом является поступок кандидата в Бундестаг Елены Рун (Elena Roon), которая в группе WhatsApp распространила некоторые фотографии Гитлера. Над одной фотографии над изображением нацистского диктатора стоит «Пропавший без вести с 1945 года». Надпись гласит: «Адольф, пожалуйста, отзовись, Германия нуждается в тебе. Немецкий народ!»

Рун является председателем окружной организации AfD в городке Нюрнберг-Зюд / Швабах (Nürnberg-Süd/Schwabach). Она распространила изображение ещё прошлым летом – «нечаянно», как она сказала изданию «»Merkur«. Она «ни в коем случае» не хочет вернуть Адольфа Гитлера.

«Я отмежевываюсь от правого экстремизма и антисемитизма», заявила Рун газете. «На основе изображения хотят создать впечатление, что я одобряю содержание баннера, хотя в реальности всё наоборот». Что Рун хотела выразить фотографиями — она не сказала.

AfD, Elena Roon, Гитлер