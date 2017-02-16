Федеральное правительство вмешивается в ситуацию с Opel

16.02.2017 10:09 · 0 комментариев

В Берлине для правительства главным приоритетом становится вопрос Opel. Три министра одновременно примут личное участие в планируемой продаже автопроизводителя. Федеральное правительство срочно подключается к делу концерна Opel.

Пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) сказал в Берлине, что концерн, продажа которого возможна французской автомобильной группе PSA, аффилированной с Peugeot и Citroen, является «инновационным предприятием с давней традицией в Германии». А федеральное правительство заинтересовано в успешном будущем компаний и мест их расположения.

Федеральное правительство обсудило на своем заседании намерение материнской компании General Motors (GM) из Соединенных Штатов продать немецкого автопроизводителя Opel французской группе PSA. Из-за особенной важности такого шага для более чем 18 000 сотрудников Opel в Германии федеральное правительство будет сопровождать этот процесс.

Автомобильная группа PSA предложила Меркель, по информации пресс-секретаря концерна, переговоры о возможном поглощении Opel. Однако официальный запрос от группы PSA в офисе Меркель не поступал. Тем не менее, канцлер тоже готова провести переговоры.

General Motors, Opel, автопроизводитель