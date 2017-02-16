Лучшей инновацией в сельском хозяйстве признан комбайн John Deere серии 8000
16.02.2017 10:08 · 0 комментариев
Ассоциация фермеров Германии в рамках дней сельскохозяйственных предпринимателей в городе Вюрцбурге признала кормоуборочный комбайн John Deere серии 8000 лучшей инновацией в области сельского хозяйства. Дни сельхозпредпринимателей в Вюрцбурге проводятся ежегодно, организатором выступает немецкое издание «Agrartechnik».
В рамках конференции при поддержке изданий “Agrartechnik”, “Traction”, а также веб-портала agrarheute.com были выбраны лучшие инновации в области сельского хозяйства в различных номинациях. В номинации уборочная техника победителем стал кормоуборочный комбайн John Deere серии 8000.
Теги:
John Deere, комбайн, сельское хозяйство
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