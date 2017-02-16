Лучшей инновацией в сельском хозяйстве признан комбайн John Deere серии 8000

16.02.2017 10:08 · 0 комментариев

Ассоциация фермеров Германии в рамках дней сельскохозяйственных предпринимателей в городе Вюрцбурге признала кормоуборочный комбайн John Deere серии 8000 лучшей инновацией в области сельского хозяйства. Дни сельхозпредпринимателей в Вюрцбурге проводятся ежегодно, организатором выступает немецкое издание «Agrartechnik».

В рамках конференции при поддержке изданий “Agrartechnik”, “Traction”, а также веб-портала agrarheute.com были выбраны лучшие инновации в области сельского хозяйства в различных номинациях. В номинации уборочная техника победителем стал кормоуборочный комбайн John Deere серии 8000.

comtrans.biz

John Deere, комбайн, сельское хозяйство