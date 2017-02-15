Новости кино из Берлина
15.02.2017 10:52 · 0 комментариев
Берлинский кинофестиваль, всемирно известный Берлинале, 15 февраля вступил в самую активную фазу.
На германском кинофестивале 15 февраля подведены итоги нового популярного проекта Drama Series Days. Она посвящена самым последним телесериалам. Большое число кинодеятелей приехали в эти дни в Берлин только для участия в этой программе. Сериалы – кино настоящего и будущего.
Задача мероприятия: показать глобальность идеи. Она подтверждается количеством участвующих компаний: 36 проектов и 29 стран. Берлин предоставил им площадку для заключения договоров по сотрудничеству. Некоторые работы уже являются получателями денежных призов.
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Берлинале, кино, кинофестиваль, фестиваль
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