Германия и Тунис договорились ускорить депортацию нелегалов

15.02.2017 10:45   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.ntdtv.ru

Скриншот с сайта www.ntdtv.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель и во вторник объявили, что договорились ускорить депортацию нелегальных тунисских мигрантов и при малейшей возможности репатриировать их добровольно.

Выступая перед журналистами, Меркель сказала, что в Германии в настоящее время проживает 30 тысяч граждан Туниса, из них около 1500 не получили права остаться в ФРГ.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:
«В прошлом году мы уже обсудили, как можно усовершенствовать эти депортации. Теперь мы обсудили дальнейшую инициативу, как сделать возвращение более привлекательным для людей, предлагая им образование, а также средства для организации собственного бизнеса».

Канцлер также отметила, что в Тунисе будет открыт соответствующий информационный центр.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:
«Система будет работать лучше, если всё будет происходить добровольно. Мы должны сказать людям: «Послушайте, вам лучше вернуться добровольно, поскольку тогда вы получите единоразовую финансовую помощь»».

[Юсеф Шахед, премьер-министр Туниса]:
«Важно собирать информацию о тех тунисцах, у которых нет разрешения на проживание. Нужно приложить максимум усилий, чтобы они вернулись добровольно, возможно, предложить финансовую поддержку, чтобы они могли найти работу или открыть своё дело».

При этом политики сказали, что создание в Тунисе центров содержания для возвращающихся мигрантов пока не планируется. Эту идею обсуждали ранее, и некоторые правозащитники её критиковали, поскольку в Африке права беженцев не соблюдаются.

Недостатки нынешней системы депортации в Германии проявились в декабре прошлого года. Власти не смогли выслать из страны тунисца Аниса Амри, который был в списке наблюдения и шесть месяцев жил в стране нелегально. Позже мужчина совершил теракт, направив грузовик на рождественскую ярмарку в Берлине и убив 12 человек.

ntdtv.ru

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

    15.02.2017 10:52
    © fabioderby - Fotolia.com Новости кино из Берлина
    Берлинский кинофестиваль, всемирно известный Берлинале, 15 февраля вступил в самую активную фазу.

    15.02.2017 10:47
    Кранах-старший. Портрет бородатого мужчины. Фото с сайта www.euromag.ru В Лейпциге проходит выставка Кранахов
    Выставку с произведениями Кранахов можно посетить в Музее изобразительных искусств в Лейпциге.

    15.02.2017 10:45
    Скриншот с сайта www.ntdtv.ru Германия и Тунис договорились ускорить депортацию нелегалов
    Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Туниса Юсеф Шахед во вторник объявили, что договорились ускорить депортацию нелегальных тунисских мигрантов и при малейшей возможности репатриировать их добровольно.

    15.02.2017 10:44
    Видеокадр пользователя skinnybanana123, YouTube Первый космонавт Германии Зигмунд Йен празднует 80-летие
    Почти 39 лет назад житель небольшого городка Моргенрёте-Раутенкранц (Morgenröthe-Rautenkranz) из Фогтланда вписал свою страницу в мировую историю космонавтики: 26 августа 1978 года первый представитель Германии Зигмунд Йен (Sigmund Jähn) полетел в космос и облетел Землю на борту советской космической станции.

Архив новостей

Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Anzeige

Присоединяйся!