Первый космонавт Германии Зигмунд Йен празднует 80-летие

15.02.2017 10:44 · 0 комментариев

Почти 39 лет назад житель небольшого городка Моргенрёте-Раутенкранц (Morgenröthe-Rautenkranz) из Фогтланда вписал свою страницу в мировую историю космонавтики: 26 августа 1978 года первый представитель Германии Зигмунд Йен (Sigmund Jähn) полетел в космос и облетел Землю на борту советской космической станции. После возвращения космонавт стал звездой СМИ и народным героем ГДР. После своего полёта в космос Йен, который отпраздновал свой 80-й день рождения в понедельник, 13.02.2017, сохранил связь с космосом.

Основу своей карьеры космонавта Йен заложил очень рано. Сын лесопильного работника, родившийся 13 февраля 1937 года, после окончания восьмого класса сначала выучился на печатника, а в 1955 году принял решение о карьере в Национальной народной армии (Nationale Volksarmee (NVA)). В 1976 году отец двух детей и член СЕПГ тайно уехал в Советский Союз, где он в течение двух лет проходил подготовку к космическому полёту в центре космонавтов «Звездный городок» под Москвой.

26 августа 1978 года Йен вместе с советским полковником Валерием Быковским полетел в космос на борту «Союз 31″, который через день совершил стыковку с космической станцией «Салют-6″. Йен облетел зЗемлю 125 раз, провёл научные эксперименты и исследовал земной шар с помощью камеры. После восьми дней полета Йен приземлился в казахской степи. Однако в ходе неожиданно жесткой посадки он получил повреждение спины.

После возвращения из космоса Йен за один день стал одной из самых узнаваемых личностей социализма. Только через пять лет после его полёта Федеративная Республика отправила в космос своего первого космонавта Ульфа Мербольда (Ulf Merbold). После объединения Германии Йен оставался верным космосу и работал в Звездном городке в качестве консультанта Немецкого аэрокосмического центра (das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)) и Европейского космического агентства (Europäische Weltraumorganisation (ESA)).

Sigmund Jähn, космонавт