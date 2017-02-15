Специалисты с высшим образованием зарабатывают на 17 000 евро больше

15.02.2017 10:42 · 0 комментариев

Специалисты и руководители зарабатывают в Германии в среднем около 57 100 евро в год. К такому выводу пришёл портал Stepstone в результате проведенного онлайн-опроса. Согласно полученным данным, самые высокие средние зарплаты получают врачи (82 700 евро), инженеры (65 200 евро) и юристы (62 400). Специалисты с высшим образованием получают 64 700 евро в год и, таким образом, на 17 000 евро больше, чем коллеги, у которых нет высшего образования. Тот, у кого есть диплом магистра, зарабатывает примерно на пять процентов больше, чем выпускник со степенью бакалавра.

Отраслями с самой высокой оплатой являются, по данным Stepstone, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность (68 200 евро), фармацевтическая промышленность (67 700 евро), авиация и космонавтика (67 600 евро). Портал Stepstone указывает среднегодовые зарплаты также и в зависимости от квалификации по диплому: у того, кто изучал медицину или стоматологию, право или экономические науки, хорошие перспективы, зарабатывая в среднем от 70 000 до 80 000 евро в год, войти в число самых высокооплачиваемых сотрудников.

В разных федеральных землях зарплаты также отличаются. В Гессене, Баварии и Баден-Вюртемберге специалисты и руководящие работники зарабатывают в среднем более 60 000 евро в год. В Саксонии-Анхальт, Саксонии, Тюрингии и Мекленбурге-Передней Померании они получают менее 43 000 евро в год. При обработке данных учитывались годовые зарплаты брутто, включая бонусы, премии, рождественские и другие нерегулярные выплаты.

высшее образование, заработная плата, медицина, специалисты