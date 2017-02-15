Германия теряет позиции: в 2050 году экономика этих стран будет самой сильной

15.02.2017 10:40   ·   0 комментариев

© JiSign - Fotolia.com

© JiSign — Fotolia.com

Будущее будет азиатским: то, что уже достаточно давно было понятно подсознательно, теперь подтвердили цифры экспертов-экономистов компании PriceWaterHouseCoopers (PWC). Согласно их данным, в 2050 году Китай и Индия, намного опередив США, будут самыми экономически мощными государствами в мире. Германия же переместится с пятого на девятое место.

Для моделирования ситуации исследователи PWC проанализировали различные факторы. Как будет развиваться население страны? Насколько высока производительность экономики? Каким является технологический прогресс, и как развиваются международная и ? По всем этим категориям обе страны с самым многочисленным населением имеют самые лучшие шансы. Китай уже сегодня является самой крупной экономикой мира.

Сегодня Китай на три миллиарда долларов опережает США, через 34 года это будут почти 25 миллиардов долларов. Место между этими двумя странами займёт Индия: с населением почти миллиард жителей этот подконтинент поднимется с нынешнего третьего места на второе, опередив США. Рейтинг трёх самых сильных экономик будет таким: Китай (58,5 миллиардов долларов), Индия (44 миллиарда долларов), США (34 миллиарда долларов). На четвёртом месте с большим отставанием будет находиться, по данным PWC, Индонезия (10 миллиардов долларов) благодаря огромному количеству населения. С населением 240 миллионов жителей это островное государство уже сегодня является четвёртой страной в мире.

Там, где столько много победителей, есть также и проигравшие – Германия одна из них. Экономика страны, согласно PWC, до 2050 года будет ежегодно расти в среднем на 1,3 процента. Это третий среди худших показателей всех стран, в которых проводилось исследование. И, следовательно, он отразится на рейтинге. По данным исследования, Германию опередят Россия, Бразилия, Мексика и Индонезия.

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