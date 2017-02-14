На фармацевтическом рынке готовится крупное слияние

14.02.2017 10:55 · 0 комментариев

Немецкая фармацевтическая Stada Arzneimittel AG начала переговоры с компаниями Cinven Partners и Advent по продаже до 100% компании, говорится в сообщении Stada. Об этом пишет ubr.ua с ссылкой на Прайм.

«Исполнительный совет Stada Arzneimittel сегодня единогласно решил начать переговоры с обоими потенциальными претендентами на покупку до 100% акций компании. Оба юридически необязательных предложения со стороны Cinven Partners и Advent International Corporation, которые исполнительный совет рассматривал в течение некоторого времени, представляют по-разному привлекательные возможности в интересах компании», — говорится в сообщении.

Stada в ходе переговоров предложит обеим компаниям разъяснить свои стратегические концепции и оценит их.

Stada Arzneimittel AG — немецкая фармацевтическая компания, со штаб-квартирой в городе Бад-Фильбель в земле Гессен. Компания фокусируется на непатентованных продуктах с активными фармацевтическими ингредиентами.

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