Умный лагерь «Марабу»

14.02.2017 10:42 · 0 комментариев

Одна из главных проблем, которые стоят перед русскоговорящими родителями, живущими в Европе – как сохранить у детей русский язык. К счастью, нам в Германии повезло – здесь живет очень много выходцев из России и других стран бывшего СССР, и благодаря этому в большинстве крупных городов страны есть русская языковая среда.

И все же проблема с языком есть: у большинства детей он остается бытовым. На нем можно свободно общаться с родственниками на повседневные домашние темы, а вот для обсуждения чего-то более серьезного – литературы или науки – наши дети чаще переходят на немецкий. Решить эту проблему берется умный лагерь «Марабу». Вообще-то, в самом начале он замышлялся как математический, но его основатели, писатель Сергей Кузнецов и психолог Екатерина Кадиева, считают, что хранить русский язык в иноязычной среде – задача не менее важная, чем прививать детям любовь к математике. Поэтому к ежедневным занятиям математикой здесь с самого начала добавили разнообразную дополнительную программу. Дети изучают литературу, социологию, комиксы, историю кинематографа, классическую и популярную музыку, генетику, историю – и все это по-русски!

«Чем же это отличается от обычной русской воскресной школы или от немецких русскоязычных лагерей?» – спросите вы. Во-первых, преподавателями. Читать лекции в «Марабу» приезжают знаменитые писатели, журналисты и ученые. Во-вторых, в «Марабу» дети разговаривают по-русски не только на занятиях, но и друг с другом. Дело в том, что сюда съезжаются ребята из самых разных стран и русский для них часто оказывается единственным «общим» языком.

«Марабу» проводится трижды в год: весной – гуманитарная смена, а летом и осенью – математические (с дополнительной гуманитарной программой). Весенние смены традиционно проходят в разных регионах Франции. В 2017 организаторы выбрали Прованс и, разумеется, программа занятий составлена с учетом этого. Первая смена будет посвящена Европе Средних веков. Постоянная участница программ «Марабу», преподавательница московского лицея им. Вернадского Ася Штейн, познакомит детей с творчеством трубадуров и Петрарки. Доктор филологических наук Андрей Десницкий расскажет о важном для истории Европы противостоянии альбигойцев и Римской католической церкви. Известный лектор и популяризатор науки Анна Козлова будет обсуждать с детьми средневековую медицину, а литературный критик, член жюри многих литературных премий Александр Гаврилов поговорит с ребятами о текстах, авторы которых вдохновлялись Средними веками.

Темой второй смены станет Прекрасная эпоха – время, когда Франция стала законодательницей мод в искусстве. Сотрудница ГМИИ им. А.С. Пушкина Алина Аксенова будет говорить с детьми о творчестве художников-импрессионистов и постимпрессионистов. Специалист по классической музыке Ляля Кандаурова познакомит участников лагеря с творчеством композиторов-импрессионистов, а эксперт по парфюмерии и ее истории, автор парфюмерного блога Bois de Jasmin Виктория Фролова, научит детей составлять парфюмерные аккорды. И, разумеется, не обойдется без разговора про литературу Belle Époque, который продолжит Александр Гаврилов.

А еще во время обеих смен дети будут много путешествовать и знакомиться с самыми интересными уголками Прованса – об этом позаботится Евгения Картозо, один из самых известных гидов региона.

Летний лагерь «Марабу» в этом году пройдет в Венгрии, неподалеку от города Эгер (и дети непременно побывают там на экскурсии). Каждый день участников лагеря ждут четыре пары занятий – две пары по традиции отданы математике, а остальные занятия дети смогут выбрать сами сообразно своим интересам.

Лагерь «Марабу» адресован детям 10-14 лет, но в этом году команда «Марабу» проведет еще и летнюю школу для подростков 14-16 лет. Она тоже пройдет в Венгрии и будет посвящена наукам о человеке. Блестящие ученые со всех концов света познакомят подростков с тем, что происходит на переднем крае биологии, генетики, биоинформатики и психологии. Занятия будут устроены таким образом, чтобы не просто развлечь детей, но и позаботиться об их будущем. Они узнают о том, как выбирать ВУЗ в зависимости от того, чем хочешь заниматься, какие дополнительные курсы стоит брать, чтобы расширить свои возможности, как планировать академическую карьеру и так далее.

Узнать подробности обо всех сменах и задать дополнительные вопросы вы сможете на сайте «Марабу».

Весенний лагерь «Марабу»

Люберон, Франция

http://marabou.club/spring2017/

25 марта – 2 апреля

8-16 апреля

Летний лагерь «Марабу»

Бюкк, Венгрия

http://marabou.club/summer2017/

1-14 июля

16-29 июля

31 июля – 13 августа

Летняя школа «Марабу»

Бюкк, Венгрия

http://marabou.club/teens2017/

31 июля – 13 августа

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