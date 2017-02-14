В аэропорту Франкфурта-на-Майне нашли снаряд времен Второй мировой войны

14.02.2017 10:46   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Frankfurt Airport, YouTube

Видеокадр пользователя Frankfurt Airport, YouTube

Рядом с крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом Германии обнаружена неразорвавшаяся времен Второй мировой войны, сообщает агентство DPA.

Бомбу весом в 250 кг нашли возле аэропорта Франкфурта-на-Майне. В ожидании контролируемого подрыва местные власти оцепили местность и закрыли ближайшие автомобильную и железную дороги.

Сбросили бомбу более 70 лет назад британские ВВС. Уточняется, что в зону оцепления радиусом 700 метров попали постройки, принадлежащие аэропорту. Работа воздушной гавани нарушена не была.

В Германии ежегодно находят и обезвреживают около 5,5 тыс. неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны, в годы которой на страну было сброшено более 2 млн. авиабомб. Снаряды находят в земле, при закладке фундаментов зданий, при прокладке дорог.

incident24.com

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