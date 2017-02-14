Расследование в Брауншвейге: сотрудница полиции связана с «рейхсбюргерами»

14.02.2017 10:50 · 0 комментариев

В Нижней Саксонии полиция ведёт расследование в отношении своей коллеги. Внутреннее расследование против сотрудницы полиции из Брауншвейга (Braunschweig) проводится из-за её возможной связи с так называемыми «рейхсбюргерами». Управление полиции располагает «серьёзными данными» о том, что она может быть связана с «рейхсбюргерами». Однако проверка этих сведений ещё продолжается.

Более подробной информации о сотруднице полиции и обстоятельствах дела Министерство внутренних дел (Innenministerium) не сообщило, ссылаясь на защиту прав женщины и продолжение расследования. «Рейхсбюргеры» не признают Федеративную Республику и её законы, частично это движение может быть и ультраправым.

Это не первый случай, когда полицейские попадают под подозрение из-за предполагаемой близости к «рейхсбюргерам». После полицейской операции в Баварии, в ходе которой один из членов движения застрелил элитного полицейского, велось расследование в отношении полицейского из-за подозрения в пособничестве убийству. По данным прокуратуры, он не предостерёг своего коллегу, хотя поддерживал контакты со стрелявшим.

полиция, рейхсбюргер