Бранденбург проводит эксперимент со школьными медсёстрами

14.02.2017 10:44 · 0 комментариев

Новый проект в федеральной земле Бранденбург предусматривает появление медсестёр в 20 школах. Квалифицированные медсёстры и санитары в специальной комнате будут оказывать помощь травмированным детям и проводить профилактическую работу. Для этого приняты на работу десять специалистов, которые будут обеспечивать по несколько школ. Модельный проект продолжится до конца октября 2018 года и будет проведен также в Гессене.

В основу эксперимента положен принцип, предполагающий существование связи между здоровым развитием детей и их успехами в учёбе. Школы в Германии зачастую слишком плохо оснащены для оказания медицинской помощи. В настоящее время только в отдельных немецких школах есть школьные медсёстры.

Проект начался в ноябре 2016 года приёмом на работу и повышением квалификации специалистов. Новая команда состоит из девяти женщин и одного мужчины. Сейчас они проходят практическое тестирование, затем последует дальнейшее повышение квалификации. В медкабинетах находятся врачебная кушетка, оборудование для оказания первой помощи и приборы для измерения давления. К повседневным обязанностям относится забота о детях с хроническими заболеваниями, а также о школьниках, которые длительное время болели, а теперь снова возвращаются на учёбу. Кроме этого, речь идёт о раннем распознавании болезней и профилактике.

Бранденбург, медсестры, школа, школьники