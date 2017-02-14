Странная привязанность жителей Германии к своему энергооператору

14.02.2017 10:40 · 0 комментариев

Больше половины потребителей электроэнергии никогда не меняли своего оператора. Таковы результаты репрезентативного опроса объединения Bitkom. Согласно полученным данным, 55 процентов респондентов всё время пользуются услугами одного-единственного оператора, хотя его смена могла бы принести экономию нескольких сотен евро в год.

Пользователи стационарной телефонной сети и интернет-пользователи меняют провайдера несколько чаще. По имеющимся данным, среди них 52 процента до сих пор ещё не меняли провайдера. Кроме того, более 40 процентов никогда не меняли свои телефонные или интернет-тарифы. Немного более склонными к смене провайдера являются пользователи мобильных телефонов. Примерно четыре из десяти пользователей остаются верными одному оператору. Большинство пользователей, однако, один раз уже переходило к другому оператору.

Для пользователей всё большее значение приобретает стоимость электроэнергии. Так, согласно результатам исследования, сегодня уже девять человек из десяти при покупке электротоваров обращают внимание на их расход энергии. 60 процентов по этой причине уже заменили старые приборы.

Ежегодные расчёты за электроэнергию приводят к тому, что каждый второй не знает своего потребления электроэнергии. Каждый третий не может даже назвать сумму своего месячного платежа. Для многих счета просто непонятны. По сравнению с этим, пользователей мобильных телефонов ежемесячно извещают об их расходах, что может быть причиной более частой смены оператора.

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