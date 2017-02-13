В Интернете появились фото нового седана BMW M5

13.02.2017 10:35 · 0 комментариев

В Интернете появились изображения нового модифицированного седана BMW M5. Стоит отметить, что созданием снимков занималась независимая дизайнерская фирма.

Известно, что презентация нового дизайнерского творения пройдёт во Франкфурте-на-Майне.

В Интернете Bimmerpost опубликовали дизайнерскую разработку в виде седана BMW M5. После премьеры во Франкфурте, вполне возможно, что серийную модель оснастят специальными аэродинамическими деталями, зеркалами бокового вида, а также колёсами, задним диффузором и усовершенствованной системой выхлопа, к которой добавят массивные патрубки.

Эксперты также считают, что новинка будет работать с помощью 8-цилиндрового двигателя, объём которого 4,4 литра. Мощность такой силовой установки составит 600 лошадиных сил. В пару к мотору добавят коробку передач M DCT и систему полного привода xDrive.

Считается, что улучшенная модель станет намного быстрее, чем предыдущая разработка немецкого автомобильного концерна BMW.

planet-today.ru

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