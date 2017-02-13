Чемпионат Германии: 2016/2017

13.02.2017 10:32 · 0 комментариев

Довольно неожиданно завершилось большинство матчей 20 тура чемпионата Германии.

Лидер «Бундеслиги 1» мюнхенская «Бавария» одержала дежурную победу над аутсайдером «Ингольштадтом» со счетом 2-0, причем сумели забить оба мяча только в самом конце матча. Зато ВСЕ (!!!) преследователи лидера проиграли свои матчи: «Лейпциг» дома уступил «Гамбургу» 0-3, «Айнтрахт» проиграл в Леверкузене также со счетом 0-3, «Боруссия» из Дортмунда проиграла в Дармштадте 1-2, «Хоффенхайм» уступил с таким же счетом в Вольфсбурге и, опять-таки со счетом 1-2, «Кельн» проиграл во Фрайбурге, да «Герта» проиграла в Гельзенкирхене 0-2.

Такие результаты позволили «Баварии» оторваться на приличные 7 баллов от «Лейпцига», а середина турнирной таблицы сразу выровнялась и, тем самым, резко обострилась борьба за Еврокубки… Например, занимающий 12-е место «Майнц» отстает всего на 9 очков от лигочемпионского 4-го места.

futlive.ru

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