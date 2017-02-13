Серебренников ставит в Германии детскую сказку

13.02.2017 10:30   ·   0 комментариев

Фото с сайта www.euromag.ru

Фото с сайта www.euromag.ru

Новый сезон в Штутгарте откроет оперная постановка с участием детей из Руанды.

Российский режиссер театра и кино Кирилл ставит в оперном театре Штутгарта новый . На этот раз это будет «Гензель и Гретель» («Hänsel und Gretel») по мотивам одноименной сказки братьев Гримм.

Предыдущая работа руководителя московского «Гоголь-центра» в Штутгарте – опера Рихарда Штрауса «Саломея» – наделала  в 2015 году немало шума: как иронизировали тогда критики — лишь чуть меньше, чем во время премьеры в 1905 году, когда музыкальная драма в одном действии стала оперным скандалом десятилетия, пишет DW.

euromag.ru

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