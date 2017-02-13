Аэропорт Гамбурга снова работает после утечки неизвестного вещества

13.02.2017 10:23 · 0 комментариев

Согласно мнению спасателей, неизвестный распылил в аэропорту газ из баллончика. Снова открылись терминалы аэропорта Гамбурга для посетителей. Одновременно возобновлено авиасообщение. Это сообщение представителя аэропорта.

Вчера полиция эвакуировала людей из всех терминалов по причине утечки неизвестного вещества. В результате случившегося пострадали более 50 человек. Эти люди жаловались на кашель, у них было затруднение дыхания и раздражение глаз.

Было принято решение приостановить воздушное сообщение с 12:30 до 13:45. Согласно обнародованным предварительным данным, утечка случилась в системе кондиционирования.

В ходе состоявшейся пресс-конференции представитель пресс-службы сообщил, что неизвестный человек, по всей видимости, распылил из баллончика раздражающий газ в аэропорту. В одном из залов нашли газовый баллончик. Вещество из него распространилось через систему кондиционирования.

В спасательной службе сообщили, что «по нашей оценке, речь не идет о террористическом акте». Здесь указали на то, что полиция занята расследованием случившегося.

eurosmi.ru

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