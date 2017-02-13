В охранников берлинской дискотеки стреляли из автомобиля

13.02.2017 10:20 · 0 комментариев

Возле одной из берлинских дискотек прозвучали выстрелы. Ранены два охранника на входе в клуб «Havanna» в Шёнеберге (Schöneberg). Как сообщила полиция, в ночь на воскресенье, 12.02.2017, неизвестные произвели несколько выстрелов по входу в дискотеку из проезжавшего автомобиля. Оба охранника, в возрасте 26 и 36 лет, получили ранения в ноги и были доставлены в больницу.

Выстрелы поразили также и проезжавший мимо посторонний автомобиль, так как преступники стреляли с противоположной стороны улицы. Водитель пострадавшего автомобиля, а также ещё один человек, который был в машине, не пострадали.

Мотивы преступления пока неизвестны. Комиссия начала расследование в связи с попыткой убийства. Преступникам удалось скрыться. Клуб «Havanna» существует с 1997 года. Он известен своими сальса-вечеринками.

В 2013 году в Берлине уже стреляли в охранников, и тогда инцидент закончился смертельным исходом. Жертва стояла у входа в пивную в округе Prenzlauer Berg, когда прозвучало четыре выстрела. 39-летний мужчина скончался. Земельным судом было предъявлено обвинение в убийстве трём рокерам, однако, в прошлом году они были освобождены из-за отсутствия доказательств. Преступление остаётся нераскрытым до сих пор.

Havanna, охрана, покушение, сальса, стрельба