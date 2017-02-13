Брексит дорого обойдётся Германии

13.02.2017 10:18   ·   0 комментариев

© kamasigns - Fotolia.com

© kamasigns — Fotolia.com

По мнению еврокомиссара Гюнтера Оттингена (Günther Oettinger), может стоить Германии около одного миллиарда евро. Политик заявил изданию «Bild am Sonntag» о двух возможных сценариях: «Если бюджет останется таким же, то придётся подключиться другим. А если мы сократим бюджет на долю Великобритании, тогда этого не нужно будет».

Третий сценарий является промежуточным. Если он будет реализован, то на Германию придётся дополнительная нагрузка в размере около одного миллиарда евро. Такое развитие событий возможно ввиду преимуществ, которые получают европейская, и в том числе немецкая, от внутреннего рынка и общих стандартов.

Однако, согласно заявлению Оттингера, налога ЕС не будет. Наоборот, будет развиваться нынешняя система, при которой каждая страна-член ЕС будет вносить определённую процентную долю от валового национального продукта. Великобритания вносила в последнее время в бюджет ЕС в среднем около восьми миллиардов евро.

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