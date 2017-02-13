Штайнмайер избран федеральным президентом

13.02.2017 10:16   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Скриншот с сайта www.n-tv.de

В первом раунде Франк-Вальтер (Frank-Walter Steinmeier) избран федеральным президентом. В 14 часов 17 минут Бундестага Ламмерт (Lammert) объявил результаты голосования. 128 голосов получил Кристоф Буттервегге (Christoph Butterwegge). За кандидата от партии AfD Альбрехта Глазера (Albrecht Glaser) проголосовали 42 депутата, за ТВ-судью и независимого кандидата Александера Хольда (Alexander Hold) – 25, кандидатура Пиратской партии Энгельберт Соннеборн (Engelbert Sonneborn) получила 10 голосов, а Франк-Вальтер Штайнмайер – 931. Это меньше, чем ожидалось, поскольку Союз и СДПГ вместе с СвДП и партией Зеленых, которые также хотели поддержать Штайнмайера, насчитывают 1106 мест.

Наиболее вероятное объяснение относительно наличия 103 воздержавшихся: очевидно, некоторые депутаты Союза таким образом дали выход своему гневу из-за того, что Союз, хотя и является на сегодняшний день самой сильной фракцией, но не выдвинул своего собственного кандидата. Если это был протест, то он направлен, в первую очередь, против Меркель.

Штайнмайеру до этого нет никакого дела, он избран в первом туре голосования. Первым его поздравил Йоахим Гаук (Joachim Gauck), даже Петри (Petry) и ее сопредседатель Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) кратко поздравили нового федерального президента. Штайнмайер выступил с краткой речью. Штайнмайер вступит в должность только 19 марта.

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