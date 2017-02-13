Штайнмайер избран федеральным президентом

13.02.2017 10:16 · 0 комментариев

В первом раунде Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) избран федеральным президентом. В 14 часов 17 минут президент Бундестага Ламмерт (Lammert) объявил результаты голосования. 128 голосов получил Кристоф Буттервегге (Christoph Butterwegge). За кандидата от партии AfD Альбрехта Глазера (Albrecht Glaser) проголосовали 42 депутата, за ТВ-судью и независимого кандидата Александера Хольда (Alexander Hold) – 25, кандидатура Пиратской партии Энгельберт Соннеборн (Engelbert Sonneborn) получила 10 голосов, а Франк-Вальтер Штайнмайер – 931. Это меньше, чем ожидалось, поскольку Союз и СДПГ вместе с СвДП и партией Зеленых, которые также хотели поддержать Штайнмайера, насчитывают 1106 мест.

Наиболее вероятное объяснение относительно наличия 103 воздержавшихся: очевидно, некоторые депутаты Союза таким образом дали выход своему гневу из-за того, что Союз, хотя и является на сегодняшний день самой сильной фракцией, но не выдвинул своего собственного кандидата. Если это был протест, то он направлен, в первую очередь, против Меркель.

Штайнмайеру до этого нет никакого дела, он избран в первом туре голосования. Первым его поздравил Йоахим Гаук (Joachim Gauck), даже Петри (Petry) и ее сопредседатель Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) кратко поздравили нового федерального президента. Штайнмайер выступил с краткой речью. Штайнмайер вступит в должность только 19 марта.

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