Суд по правам человека: в Германии происходит дискриминация внебрачных детей

12.02.2017 10:15 · 0 комментариев

Европейский суд по правам человека (der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)) в очередной раз вынес приговор не в пользу Германии из-за неравного обращения с внебрачными детьми в правах наследования. Страсбургский суд раскритиковал в своем решении регулирование даты наследования, закреплённое в немецком законодательстве. Согласно ему, у незаконнорожденных детей, родившихся до 1 июля 1949 года и чей отец умер до 29 мая 2009 года, нет права на наследство отца.

По решению суда, это законодательство носит дискриминационный характер, а также нарушает основополагающее право на защиту семейной жизни. Судьи из Страсбурга признали права женщины, родившейся в 1940 году в Байройте, которая из-за даты была исключена из числа наследников отца. Решение о моральной компенсации заявителю суд примет позже. То же самое относится и к двум подобным искам в отношении Германии, решение по которым до сих пор не принято. Они были поданы мужчинами, которые родились в 1943 году вне брака и, следовательно, также не имеют никаких прав на наследство отцов.

28 мая 2009 года судьи в Страсбурге уже подвергали критике неравное обращение с законными и внебрачными детьми в наследственном праве Германии. Тогда порядок наследования был изменен, но только для случаев смерти после этой даты.

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