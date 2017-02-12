Всё меньше студентов получают деньги от государства

12.02.2017 10:14 · 0 комментариев

Под девизом «Если правительство не хочет, мы сделаем это сами» молодежная организация Немецкой ассоциации профсоюзов (Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)) проанализировала актуальные показатели студенческого кредита (Bafög). Её вывод: пособия являются слишком низкими, расходы на проживание и возрастные ограничения далеки от реальности.

Для своего «Альтернативного доклада о студенческом кредите», которым располагает издание SPIEGEL, молодые профсоюзные лидеры использовали данные Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt) за 2015 год. Увеличение с осени прошлого года не принесло никакого существенного расширения финансовой поддержки. Согласно отчету, квота финансируемых студентов в период 2012-2015 гг. снизилась с 19 до 15 процентов.

Критические пункты, перечисленные в «Альтернативном докладе», уже подвергались критике других экспертов. В 1972 году, когда вводился Bafög, было 606 000 студентов, из которых почти половина (44,6 процентов) получали финансирование. В 2015 году, когда по всей стране насчитывается почти 2,7 миллиона студентов, уровень поддержки снизился до 15,1 процентов.

Данные можно рассматривать и по-другому: абсолютное число получателей студенческого кредита повысилось с 270 000 (1972 г.) до 440 000 (2012 г.), а расходы Федерации выросли с 547 млн. евро до сегодняшних почти 2,6 млрд. евро в год. Таким образом, происходит постоянное увеличение, как это представляется на протяжении нескольких лет министрами образования. Тем не менее: доля тех, кто получает студенческие кредиты, уменьшается.

BAföG, деньги, кредит, студенты