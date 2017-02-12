Госслужащие в Германии болеют в два раза чаще, чем другие сотрудники

12.02.2017 10:13 · 0 комментариев

В государственном секторе, т.е. среди сотрудников полиции, судебных органов или учителей количество заболеваний значительно выше среднего уровня. В частности, в Саксонии-Ангальт особенно часто болеют полицейские. Так, в отделе полиции Nord сообщили, что в 2015 году полицейские отсутствовали из-за болезни 40,5 дней – самый высокий показатель за шесть лет. В прошлом году их количество только до августа составляло 25,8 дней.

Для сравнения: согласно данным опроса компании медицинского страхования DAK Gesundheit, в прошлом году жители федеральной земли Саксония-Ангальт болели в среднем 18,6 дней. Тем не менее, частота заболеваний среди полицейских находится на уровне, сопоставимом с уровнем заболеваемости среди сотрудников правоохранительных органов других федеральных земель, говорится в Министерстве внутренних дел. Рост заболеваемости связан с увеличением нагрузки.

Сотрудники технического обслуживания дорог в прошлом году отсутствовали на работе из-за болезни, по данным Министерства транспорта, в среднем 36,6 дней. Высокий уровень заболеваемости наблюдается также в судебной системе. Здесь болеют, в основном, сотрудники исправительной службы – в среднем около 30 больничных дней в течение последних нескольких лет.

Причиной высокой заболеваемости является, с точки зрения профсоюзов, увеличение среднего возраста сотрудников многих органов и служб. Люди болеют не чаще, но если заболевают, то болезнь длится дольше. Ещё одной причиной являются массовые сокращения рабочих мест в последние годы. Это привело к значительной интенсификации труда. Таким образом, сейчас иногда один сотрудник делает работу, которая раньше была разделена между двумя или тремя коллегами.

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