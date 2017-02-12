Врачи и акушерки хорошо зарабатывают на беременных

12.02.2017 10:11 · 0 комментариев

В Германии все больше и больше денег зарабатывают на беременных. И гинекологи, и акушерки значительно увеличили в последние пять лет свои поступления за счёт беременных женщин. В 2015 году врачи получили от обязательного медицинского страхования 646 миллионов евро – на 17 процентов больше, чем в 2010 году. Доходы акушерок увеличились за тот же период на 27 процентов, до 551 миллионов евро в 2015 году.

Кроме того, процветает бизнес с беременностью и родами. По данным исследования издания «Welt am Sonntag», в 2015 году больничные кассы и беременные потратили в общей сложности около 3,3 млрд. евро на профилактические осмотры, дородовые курсы, акушерские обследования и сами роды.

Общий объем расходов увеличился с числом рождений, но доля того, что заплатили женщины гинекологам и акушеркам, росла значительно быстрее, чем число рождений. Политики в сфере здоровья говорят о «дисбалансе» в заботе о беременных женщинах, что включает в себя, например, обследования беременных женщин с применением кардиотокографии (КТГ) или ультразвука даже в случае отсутствия медицинской необходимости.

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