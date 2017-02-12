Отпуск в Дании становится популярным среди жителей Германии

12.02.2017 10:09   ·   0 комментариев

© Syda Productions - Fotolia.com

© Syda Productions — Fotolia.com

В 2016 году увеличилось количество жителей Германии, которые провели в Дании. Около 15 миллионов ночевок означают рост на 8,5 процентов. Туристы из Германии составляют около 60 процентов иностранных посетителей в Дании, и поэтому являются важной целевой группой. Среди скандинавских стран с долей рынка 75 процентов является наиболее популярным местом отдыха для жителей Германии. Что же их привлекает на датском побережье?

Дания предоставляет отпускникам особенно широкий выбор кемпингов и коттеджей для отдыха. Туда очень легко добраться на машине, что делает Данию привлекательной для семейного отдыха. Кроме этого, есть также 449 классифицированных кемпингов и тысячи домов отдыха на длинной и разнообразной береговой линии.

Но есть ещё кое-что, что выходит за рамки туристической инфраструктуры. Как никакая другая нация в мире, датчане приписывают себе принцип хорошего самочувствия: «» (т.е. комфорт) является новой тенденцией, которая должна передать теплое, благодатное чувство удовлетворения жизнью. С помощью этого позитивного понятия страна создала бренд и активно продвигает его, чтобы привлечь туристов и отдыхающих. Тот, кто слышит «», уже чувствует себя расслабленным – и это довольно умный ход датчан.

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