Charlie Hebdo разместил карикатуру на Меркель и Шульца

11.02.2017 10:21 · 0 комментариев

Немецкая версия издания Charlie Hebdo выйдет с изображением на обложке канцлера Германии Ангелы Меркель, держащей отрубленную голову второго кандидата на предстоящих выборах в Бундестаг Мартина Шульца.

На обложке Меркель в одной руке держит голову, в другой у нее зажат нож. Рядом помещена миниатюра обложки журнала Der Spiegel, на которой ранее был изображен президент США Дональд Трамп с головой статуи Свободы в руке.

Справа подпись: «Читатели Spiegel вне себя». Как пишет газета Bild, ссылаясь на редакцию немецкой версии Charlie Hebdo, данная цитата была «жестом уважения к коллегам в Гамбурге».

Германский еженедельный журнал Der Spiegel вышел с карикатурой на президента США Дональда Трампа на обложке 4 февраля.

Позже обозреватель газеты Die Welt Клемент Вергин подверг критике данную карикатуру и опубликовал материал под названием «Обложка Spiegel обесценивает журналистику».

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