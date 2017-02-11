Немецкой пекарне объявили бойкот из-за родства с Трампом

11.02.2017 10:18   ·   0 комментариев

Фото с сайта www.euromag.ru

Фото с сайта www.euromag.ru

Семья Трампов из немецкого города Франсхайм выяснила, что президент США хоть и очень дальний, но всё же их родственник.

В своей семейной пекарне-кондитерской, по случаю победы миллиардера на выборах, Трампы стали продавать пирожные с портретом члена семьи.

Однако клиенты такой подачи не оценили и объявили заведению , пишет RT.

www.euromag.ru

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