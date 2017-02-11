Lufthansa запустила детское меню от Корнелии Полетто

11.02.2017 10:16 · 0 комментариев

«Черепахо-маффины», «Заснеженные макаронные вершины», «Пирог-кролик» и «Летящая курица» стали любимыми блюдами, по мнению международного жюри, состоящего из десяти детей, в сентябре прошлого года.

С 1 февраля 2017 года эти и другие блюда детского меню, специально созданные шеф-поваром Корнелией Полетто (Cornelia Poletto) для самых маленьких пассажиров Lufthansa, предлагаются на борту всех дальнемагистральных и на ряде длительных европейских рейсов.

Lufthansa позаботилась и о специальном детском меню. Начиная с 2002 года лучшие шеф-повара создают специальные меню для юных путешественников. Первостепенное значение в нем отводится специально отобранным ингредиентам и подходящим для детей сочетаниям продуктов.

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