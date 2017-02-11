Полиция Гёттингена предотвратила теракт
11.02.2017 10:14 · 0 комментариев
Полиция Гёттингена предотвратила запланированный теракт. По словам начальника полиции Гёттингена Уве Люрига (Uwe Lührig), в ходе масштабной операции, проведенной в ночное время, были арестованы двое мужчин из салафистской среды после того, как участилось поступление сведений о «возможном террористическом нападении».
Как заявила полиция и Министерство внутренних дел Нижней Саксонии, арестованы были 27-летний алжирец и 23-летний нигериец. Более подробная информация не сообщалась. В соответствии с имеющейся информацией, мужчины, классифицированные как представляющие угрозу, жили со своими семьями в Геттингене уже в течение некоторого времени. Они были исламистами.
Во время операции, в которой в ночь на четверг, 09.02.2017, был произведен обыск на двенадцати объектах в Геттингене, были задействованы 450 сотрудников полиции. Они конфисковали две единицы оружия, по крайней мере, одна из которых была заряжена боевыми патронами; мачете и флаги «Исламского государства».
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