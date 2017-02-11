Полиция Гёттингена предотвратила теракт

11.02.2017 10:14   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Гёттингена предотвратила запланированный . По словам начальника полиции Гёттингена Уве Люрига (Uwe Lührig), в ходе масштабной операции, проведенной в ночное время, были арестованы двое мужчин из салафистской среды после того, как участилось поступление сведений о «возможном террористическом нападении».

Как заявила полиция и Министерство внутренних дел Нижней Саксонии, арестованы были 27-летний алжирец и 23-летний нигериец. Более подробная информация не сообщалась. В соответствии с имеющейся информацией, мужчины, классифицированные как представляющие угрозу, жили со своими семьями в Геттингене уже в течение некоторого времени. Они были исламистами.

Во время операции, в которой в ночь на четверг, 09.02.2017, был произведен обыск на двенадцати объектах в Геттингене, были задействованы 450 сотрудников полиции. Они конфисковали две единицы оружия, по крайней мере, одна из которых была заряжена боевыми патронами; мачете и флаги «Исламского государства».

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Anzeige

Присоединяйся!