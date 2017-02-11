Нелегальная занятость снижается

11.02.2017 10:12 · 0 комментариев

В Германии, по мнению ученых, в текущем году уменьшится рынок нелегальной занятости. «Лучшие возможности работы в официальном секторе экономики означают, что меньше людей предлагают свой труд в неофициальном секторе», указано в анализе Тюбингенского Института прикладных экономических исследований (Tübinger Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW)) и Университета Линца (Universität Linz).

Согласно модельным расчетам, объём теневой экономики в прошлом году составлял около 336 млрд. евро, т.е. по сравнению с прошлым годом сократился более, чем на три миллиарда евро. Под теневой экономикой исследователи понимают, в частности, нелегальную работу, а также нелегальную занятость, например, работников из-за границы без разрешения на работу в Германии.

Наряду с низким уровнем безработицы одной из причин сокращения объема теневой экономики являются налоговые льготы. Суммарная доля теневой экономики в общем объёме экономики Германии снизится в текущем году, по прогнозам, на 10,4 процента (в 2016 году – на 10,8 процентов).

безработица, занятость, нелегалы, работа