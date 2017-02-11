Бундесбанк ускорил возврат золота из-за границы

11.02.2017 10:11 · 0 комментариев

Бундесбанк значительно ускорил возврат своих золотовалютных резервов из-за рубежа. Под общественным давлением Бундесбанк четыре года назад поставил цель – достичь того, чтобы до конца 2020 года, по крайней мере, половина немецких золотых запасов находилась в его собственных хранилищах в Германии.

В 2016 году Бундесбанк перевёз во Франкфурт 216 тонн драгоценного металла из своих запасов в Нью-Йорке и Париже. До смены правительства в США Бундесбанк выполнил свою собственную цель возврата 300 тонн золота из США в Германию. Возврат золота из Парижа будет завершен в этом году, и в будущем там больше не будут размещаться немецкие золотые резервы.

В конце 2016 года Германия имела более 3378 тонн золота с рыночной стоимостью 119,3 млрд. евро. Таким образом, золото составляет 68 процентов валютных резервов, которые также включают в себя иностранную валюту на 35 млрд. евро и дебиторскую задолженность Международного валютного фонда (МВФ) (Internationaler Währungsfonds (IWF)) на 21,5 млрд. евро. С 1973 года Бундесбанк не покупал и не продавал золота. Тем не менее, он ежегодно передаёт до пяти тонн золота Федеральному министерству финансов (Bundesfinanzministerium) для чеканки монет.

Германия располагает в абсолютном выражении вторым в мире по величине золотым запасом после Соединенных Штатов. В перерасчёте на душу населения она занимает третье место после Швейцарии и Ливана.

Бундесбанк, золото, золотовалютный резерв