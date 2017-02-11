Цены на квартиры и дома повысились на семь процентов

11.02.2017 10:09   ·   0 комментариев

© Tiberius Gracchus - Fotolia.com

© Tiberius Gracchus — Fotolia.com

На немецком рынке недвижимости не проявляются никакие признаки к снижению. Квартиры и дома в Германии, по банковским данным, подорожали за прошедший год в среднем на 6,6%. Цены на производственную повысились на шесть процентов. Это самый высокий рост цен, по крайней мере, за последние десять лет.

Особенно подорожали собственные квартиры – на 7,1%, а собственные дома – на 6,5%. Аналогичная тенденция проявляется и относительно спроса на многоквартирные жилые дома, которые также покупали, в первую очередь, инвесторы. В настоящее время из-за низких процентов цены растут быстрее, чем арендная плата.

Впервые, начиная с первого квартала 2014 года, цены на производственную недвижимость увеличились больше, чем на жилую. Соответствующий показатель зафиксирован с ростом на 7,8% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

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