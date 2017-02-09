Крупный пожар на химическом заводе в Рейнланд-Пфальце

09.02.2017 09:38 · 0 комментариев

Рано утром в среду, 08.02.2017, колонна дыма поднялась над территорией химического предприятия на востоке городка Эденкобен (Edenkoben) в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Причина пожара пока неизвестна. Как объяснил окружной пожарный инспектор Руди Гётц (Rudi Götz), там, вероятно, были вспышка, но взрыва не произошло. Склад с опасными веществами не пострадал, хотя были такие опасения.

В округе заявили, что выделение опасных газов не было зафиксировано. Обращение к местным жителям, держать закрытыми двери и окна, больше не действует. Пожар вспыхнул ранним утром на предприятии-производителе синтетической смолы в промышленной зоне в Эденкобене. Вызов в пожарную охрану поступил незадолго до 6.00. В операции было задействовано около 180 спасателей.

Процесс тушения оказался сложным и был закончен к полудню, как сообщил руководитель операции. По оценкам полиции, нанесенный огнем ущерб составляет до пяти миллионов евро. Владелец компании также оценивает убытки в несколько миллионов евро. Местные пожарники были поддержаны силами пожарной бригады Людвигсхафена (Ludwigshafen), которые оказали помощь со специальными пожарными машинами для тушения химических пожаров.

Edenkoben, пожар, спасатели, химическая промышленность