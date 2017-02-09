Меркель хочет значительно увеличить количество депортаций

09.02.2017 09:37 · 0 комментариев

СМИ сообщают, что канцлер Ангела Меркель хочет вскоре существенно увеличить количество депортаций. Это следует из плана, насчитывающего 16 пунктов, который будет принят в четверг, 09.02.2017.

Об этом сообщает «Spiegel Online», ссылаясь на проект резолюции для федерального собрания. Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) должно «давать отказ по большему количеству заявлений о предоставлении убежища от людей, которые не нуждаются в защите в Германии», цитирует издание указанный документ.

В то же время Меркель намерена увеличить стимулы для лиц, ищущих убежища, чтобы они могли добровольно вернуться в свои родные страны. 90 миллионов евро будет потрачено в 2017 году федеральным правительством на программы возвращения и реинтеграции. Объем финансирования будет зависеть от того, насколько раньше проситель убежища решит добровольно покинуть Германию.

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