Каждому пятому жителю Германии старше 55 лет грозит бедность

09.02.2017 09:35 · 0 комментариев

Число подверженных риску бедности или изоляции пожилых людей в Германии возросло в последние годы до почти шести миллионов. Если в 2010 году это касалось 4,9 миллионов человек в возрасте от 55 лет и старше, то с тех пор их число неуклонно росло, увеличившись в последнее время до 5,7 млн. Это следует из актуальных данных Европейского бюро статистики Eurostat.

Таким образом, в 2015 году 20,8 процентов населения в возрасте 55 лет и старше находились на грани бедности или социальной изоляции. В 2006 году их количество составляло 18,2 процента. В масштабах ЕС этот показатель составляет 20,7 процентов, что немного ниже, чем в Германии. Данные за 2016 год ещё не представлены.

К категории риска относятся те люди, которым приходится жить с доходом менее 60 процентов от среднего показателя, которые часто не могут себе позволить обычные бытовые товары и те, кто живёт в семьях, члены которых в трудоспособном возрасте практически не работают.

В целом, соответственно этому определению, по данным Eurostat, каждый пятый в Германии находится под угрозой бедности или социальной изоляции. Этот показатель колебался, начиная с 2010 года, с 19,6 до 20,6 процента.

бедность, доход, старость