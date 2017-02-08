Массовые беспорядки во время марша курдов

08.02.2017 09:45 · 0 комментариев

В городе Брухзаль (Bruchsal), федеральная земля Баден-Вюртемберг, в понедельник вечером, 06.02.2017, произошли насильственные столкновения между турецкими и курдскими демонстрантами. Курды намеревались пройти маршем из Мангейма (Mannheim) в Страсбург (Straßburg) по случаю годовщины ареста Абдуллы Оджалана (Abdullah Öcalan), лидера запрещенной Курдской рабочей партии (PKK). В Брухзале произошла драка, в которую были вовлечены 40 человек.

Как сообщила полиция, во время беспорядков тяжелое ножевое ранение получил 45-летний мужчина из турецкой группы. Чтобы успокоить ситуацию, в течение нескольких минут прибыло более 150 полицейских. В ходе операции были произведены несколько арестов за оказание сопротивления и оскорбления по отношению к сотрудникам полиции.

Участники нападения с применением ножа ещё не установлены. Операция затянулась далеко за полночь. В этом году марш курдов начался в воскресенье утром, 05.02.2017, в Мангейме под лозунгом «Свобода для Абдуллы Оджалана – статус для Курдистана».

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