Массовые беспорядки во время марша курдов

08.02.2017 09:45   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

В городе Брухзаль (Bruchsal), федеральная земля Баден-Вюртемберг, в понедельник вечером, 06.02.2017, произошли насильственные столкновения между турецкими и курдскими демонстрантами. Курды намеревались пройти маршем из Мангейма (Mannheim) в Страсбург (Straßburg) по случаю годовщины ареста Абдуллы Оджалана (Abdullah Öcalan), лидера запрещенной Курдской рабочей партии (PKK). В Брухзале произошла , в которую были вовлечены 40 человек.

Как сообщила полиция, во время беспорядков тяжелое ножевое ранение получил 45-летний мужчина из турецкой группы. Чтобы успокоить ситуацию, в течение нескольких минут прибыло более 150 полицейских. В ходе операции были произведены несколько арестов за оказание сопротивления и оскорбления по отношению к сотрудникам полиции.

Участники нападения с применением ножа ещё не установлены. Операция затянулась далеко за полночь. В этом году марш курдов начался в воскресенье утром, 05.02.2017, в Мангейме под лозунгом «Свобода для Абдуллы Оджалана – статус для Курдистана».

Теги: 

, , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Anzeige

Присоединяйся!