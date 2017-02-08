Федеральные земли приостановили депортацию афганцев

08.02.2017 09:41 · 0 комментариев

В прошлом году в Афганистане погибло самое большое количество гражданских лиц после 2009 года. Как сообщает Организация Объединенных Наций в Кабуле, в ходе боевых действий между правительственными войсками и радикальными исламскими боевиками, такими как талибы, в прошлом году были убиты 3 500 человек и более 7 900 получили ранения.

Поэтому для защиты тех, кому было отказано в предоставлении убежища, некоторые федеральные земли приостановили депортацию в Афганистан. Во многих федеральных землях, по сообщениям СМИ, растет озабоченность относительно депортации на родину лиц из Афганистана, получившим отказ в предоставлении убежища. После Шлезвиг-Гольштейна и Берлина сомневаются относительно ситуации в области безопасности также Бремен, Нижняя Саксония и Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщили газеты медиа-группы Funke.

Министерство внутренних дел (Innenministerium) сообщило в Ганновере в ответ на запрос, что из-за «недостаточно ясной ситуации с безопасностью» репатриация в Афганистан в настоящее время будет задержана до разрешения ситуации в области безопасности. Однако это не относится к правонарушителям, которые обязаны выехать из страны.

Афганистан, беженцы, депортация, убежище