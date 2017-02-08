Берлин вооружает патрульных электрошокерами

08.02.2017 09:38 · 0 комментариев

Первым из федеральных земель Берлин вооружил патрульных полицейских так называемыми электрошокерами. Как заявил министр внутренних дел Андреас Гайзель (Andreas Geisel), на испытательный период 20 полицейских в двух округах – Митте (Mitte) и Фридрихсхайн-Кройцберг (Friedrichshain-Kreuzberg) – оснащены электрошокерами. До сих пор их использование было закреплено только за специальными подразделениями, в настоящее время эти устройства будут проверяться в течение трех лет в ходе повседневной службы.

С помощью электрошоковых пистолетов можно стрелять в людей маленькими металлическими стрелками на расстояние в нескольких метров. Стрелки висят на проводах, через которые передается электрический ток высокого напряжения. Через поражения электрическим током люди временно выводятся из строя.

Устройства предназначены для использования в чрезвычайных ситуациях, чтобы избежать возможно фатального применения стрелкового оружия. Электрошокеры могли бы спасать жизнь полицейским и уберегать их от травм. Критики – в том числе правозащитная организация Amnesty International – предупреждают, что электрошок для людей со слабым сердцем может быть опасным или даже смертельным.

Берлин, патрульные, полицейские, полиция, электрошокер