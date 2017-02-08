Берлин вооружает патрульных электрошокерами

08.02.2017 09:38   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Spik3e FPV, YouTube

Видеокадр пользователя Spik3e FPV, YouTube

Первым из федеральных земель вооружил патрульных полицейских так называемыми электрошокерами. Как заявил министр внутренних дел Андреас Гайзель (Andreas Geisel), на испытательный период 20 полицейских в двух округах – Митте (Mitte) и Фридрихсхайн-Кройцберг (Friedrichshain-Kreuzberg) – оснащены электрошокерами. До сих пор их использование было закреплено только за специальными подразделениями, в настоящее время эти устройства будут проверяться в течение трех лет в ходе повседневной службы.

С помощью электрошоковых пистолетов можно стрелять в людей маленькими металлическими стрелками на расстояние в нескольких метров. Стрелки висят на проводах, через которые передается электрический ток высокого напряжения. Через поражения электрическим током люди временно выводятся из строя.

Устройства предназначены для использования в чрезвычайных ситуациях, чтобы избежать возможно фатального применения стрелкового оружия. Электрошокеры могли бы спасать жизнь полицейским и уберегать их от травм. Критики – в том числе правозащитная организация Amnesty International – предупреждают, что электрошок для людей со слабым сердцем может быть опасным или даже смертельным.

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