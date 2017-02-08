Город Кёльн хочет вернуть деньги за ошибочные штрафы

08.02.2017 09:36 · 0 комментариев

Хорошие новости для всех тех, кого в прошлом году ошибочно сфотографировали на автомагистрали A3 возле Heumarer Dreieck. Город Кёльн хочет вернуть неправомерно полученные штрафы.

Об этом администрация города сообщила 06.02.2017. Правительство округа дало свое согласие. Речь идёт примерно о 400 000 случаев, в которых с февраля по декабрь автомобилисты были ошибочно сфотографированы на автомагистрали A3.

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