Город Кёльн хочет вернуть деньги за ошибочные штрафы

08.02.2017 09:36   ·   0 комментариев

© Klaus Eppele - Fotolia.com

© Klaus Eppele — Fotolia.com

Хорошие новости для всех тех, кого в прошлом году ошибочно сфотографировали на автомагистрали A3 возле Heumarer Dreieck. Город хочет вернуть неправомерно полученные штрафы.

Об этом администрация города сообщила 06.02.2017. Правительство округа дало свое согласие. Речь идёт примерно о 400 000 случаев, в которых с февраля по декабрь автомобилисты были ошибочно сфотографированы на автомагистрали A3.

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