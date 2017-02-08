Качиньский заинтересован в канцлере Меркель

08.02.2017 09:32 · 0 комментариев

Ангела Меркель получила поддержку от Польши, в частности, от Ярослава Качиньского (Jaroslaw Kaczynski), лидера правой националистической правящей партии. Польша, по словам Качиньского, заинтересована в победе на выборах канцлера Ангелы Меркель. «Госпожа Меркель была бы для нас лучше всего», сказал Качиньский изданию «Frankfurter Allgemeine Zeitung» непосредственно перед началом встречи с канцлером в Варшаве. Меркель едет в Варшаву, чтобы встретиться с Качиньским, премьер-министром Беатой Шидло (Beata Szydlo) и оппозиционными политиками.

В то же время Качиньский критиковал доминирование Германии в ЕС: «Г-жа Меркель является абсолютным номером один в ЕС, а это нездоровая ситуация». Качиньский призвал к внесению изменений в договоры ЕС и укреплению национальных государств. Он также подверг критике высказывание Меркель о «Европе разных скоростей».

Меркель заявила на прошлой неделе о том, что не все государства-члены ЕС участвуют в дальнейших шагах по интеграции. Она отметила, что в этом нет ничего нового, потому что не все государства входят даже в еврозону и Шенгенскую зону. На переговорах в Польше будет также рассмотрен вопрос о том, как должен развиваться ЕС после выхода Великобритании из ЕС.

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