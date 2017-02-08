«Мисс Германия» снова будет учительницей

08.02.2017 09:28 · 0 комментариев

Действующая «Мисс Германия» Лена Брёдер (Lena Bröder) из Нордвальде (Nordwalde) близ Мюнстера в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия после года пребывания королевой красоты снова станет учительницей. «С 1 марта я возвращаюсь в мою школу и на моё бывшее рабочее место», сказала 27-летняя Брёдер. Она снова будет преподавать в школе под Мюнстером католическую религию и ведение домашнего хозяйства.

«Сейчас классная комната снова станет моей сценой», говорит Брёдер. Боязни возможных глупых высказываний учеников о её прошлом королевы красоты у неё нет. «Во время моего пребывания королевой красоты я столкнулась с огромной волной обращений», заявила она.

С февраля прошлого года Брёдер сосредоточилась на деятельности в качестве «Мисс Германия». В июне 2016 года она встретилась в этой функции во время общей аудиенции в Ватикане с папой Франциском, которому она подарила свою книгу «Красота во мне – с верой в успех» («Das Schöne in mir – Mit Glaube zum Erfolg»).

«Мисс Германия» («Miss Germany») является, по данным организаторов, самым старым и наиболее важным конкурсом красоты в Германии. Он существует ровно 90 лет. Брёдер является до сих пор единственной учительницей среди победительниц.

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