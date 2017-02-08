Союз избрал Меркель кандидатом на должность канцлера

08.02.2017 09:30   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Лидер ХДС Ангела в настоящее время получила также официальную поддержку для участия в выборах на должность канцлера в сентябре. На встрече партийных советов в Мюнхене лидер ХСС Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) объявил от имени своей партии о «единодушной поддержке» 62-летней Меркель и был вознагражден аплодисментами. Об этом сообщили из партийных кругов.

Меркель объявила ещё в ноябре, что она готова в четвертый раз выдвинуть свою кандидатуру на должность канцлера. В декабре её кандидатура была утверждена ХДС на съезде партии. Теперь пришло время достичь согласия также и относительно предвыборной программы. Меркель и Зеехофер считают, что она должна, в частности, давать принципиальные ответы на проблемы людей в Германии.

Речь идёт, в первую очередь, о том, чтобы определить приоритеты предвыборной программы и рассмотреть «области, в которых в ближайшие годы нужны особые решения как на национальном, так и на международном уровне», сказал Зеехофер в Мюнхене незадолго до заседания совета. Выборы состоятся 24 сентября.

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