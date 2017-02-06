Критика Трампа неправомерна: Соединенные Штаты эксплуатируют Германию, а не наоборот

06.02.2017 11:25 · 0 комментариев

Новая администрация США под руководством Дональда Трампа (Donald Trump) подвергла критике Германию как «эксплуататора». Якобы благодаря высокому профициту текущих операций и низкому курсу евро, ФРГ обогащается за счёт США и стран еврозоны. Но это не так, а скорее наоборот.

Германия экспортирует в Соединенные Штаты свои сбережения, которые затем позволяют американцам приобретать немецкие автомобили Porsches, ручки Montblanc или танки. США, наоборот, подвергают себя задолженности, чтобы быть в состоянии позволить себе более высокий уровень частного и государственного потребления. С течением времени внешние активы Германии вырастают на соответствующий профицит счета текущих операций в год, например, в 2016 году – на 310 миллиардов долларов. Соответственно, внешняя задолженность Соединенных Штатов только за 2016 год выросла на 480 миллиардов долларов.

Другими словами, из-за дисбаланса по текущим операциям США эксплуатирует своих торговых партнеров, а не наоборот! Кроме Германии, самыми крупными «казначеями» являются Япония и Китай. С другой стороны, Германия должна рассмотреть вопрос о целесообразности такого значительного оттока капитала в условиях изменчивых и спекулятивных финансовых рынков. Их можно было бы лучше инвестировать в Германии, например, в новые дороги, мосты, железнодорожные участки, детские сады.

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