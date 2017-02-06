Критика Трампа неправомерна: Соединенные Штаты эксплуатируют Германию, а не наоборот

06.02.2017 11:25   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя NBC News, YouTube

Видеокадр пользователя NBC News, YouTube

Новая администрация США под руководством Дональда Трампа (Donald Trump) подвергла критике Германию как «эксплуататора». Якобы благодаря высокому профициту текущих операций и низкому курсу евро, ФРГ обогащается за счёт США и стран еврозоны. Но это не так, а скорее наоборот.

экспортирует в Соединенные Штаты свои сбережения, которые затем позволяют американцам приобретать немецкие автомобили Porsches, ручки Montblanc или танки. США, наоборот, подвергают себя задолженности, чтобы быть в состоянии позволить себе более высокий уровень частного и государственного потребления. С течением времени внешние активы Германии вырастают на соответствующий профицит счета текущих операций в год, например, в 2016 году – на 310 миллиардов долларов. Соответственно, внешняя задолженность Соединенных Штатов только за 2016 год выросла на 480 миллиардов долларов.

Другими словами, из-за дисбаланса по текущим операциям США эксплуатирует своих торговых партнеров, а не наоборот! Кроме Германии, самыми крупными «казначеями» являются Япония и Китай. С другой стороны, Германия должна рассмотреть вопрос о целесообразности такого значительного оттока капитала в условиях изменчивых и спекулятивных финансовых рынков. Их можно было бы лучше инвестировать в Германии, например, в новые дороги, мосты, железнодорожные участки, детские сады.

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