Полиция советует беженцам не посещать карнавал

06.02.2017 11:20 · 0 комментариев

Полиция в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия призывает повлиять на беженцев, чтобы они воздержались от участия в карнавале. Об этом сообщает «Kölner Stadt-Anzeiger». Газета располагает соответствующим электронным сообщением земельного управления центральных полицейских служб (Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste (LZPD)). В нём полиция призывает учреждения для беженцев воздержаться от организации для своих подопечных поездок на карнавал.

С точки зрения полиции, говорится в письме, такие действия следует рассматривать «скорее критически». Так как таким образом будет «форсироваться массированное появление беженцев и лиц, ищущих убежища, на карнавальных мероприятиях». С учетом актуального состояния безопасности и из-за событий прошлого новогоднего праздника это обстоятельство может привести ситуацию к «нежелательным взаимодействиям» среди населения.

Причиной письменного обращения земельного управления центральных полицейских служб стали многочисленные усилия по привлечению беженцев к участию в региональных традициях. Во многих местах карнавальные группы приняли в свой состав беженцев, которые также активно участвуют в карнавальных шествиях.

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