Многие хотят видеть канцлером Германии Шульца

06.02.2017 11:03 · 0 комментариев

Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) можно даже пожалеть. Под его руководством СДПГ в течение многих лет набирала в опросах общественного мнения и по результатам выборов чуть более 20 процентов. А сейчас? Как только Мартин Шульц (Martin Schulz) принял на себя руководство партии и стал кандидатом на должность канцлера, так рейтинг СДПГ в последнем опросе ARD поднялся на целых восемь процентов. Хотя с рейтингом 28 процентов партия по-прежнему значительно отстает от ХДС / ХСС (34 процента), но такой быстрый рост за такой короткий промежуток времени практически не имеет прецедентов.

Ещё более четко очевиден фактор Шульца в результатах опроса относительно выборов канцлера. Если бы канцлер выбирался напрямую, то каждый второй респондент проголосовал бы за Шульца, только одна треть высказалась за Меркель. Именно в этом опросе Меркель в прошлом всегда особенно существенно опережала различных соперников. Когда в 2012 году СДПГ отправила в предвыборную гонку Пера Штайнбрюка (Peer Steinbrück), именно в опросах о личности Меркель оставила его далеко позади. И Габриэлю она тоже не дала ни малейшего шанса.

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